SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan bikisiniyle sere serpe pozlar "Hep bu açıdan bakıyorsunuz biraz da bu açıdan bakın"

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında tekrar barışan kısa süre tekrar küsüp yeniden barışan ünlü çift şu sıralar aşklarının tadını çıkarıyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi sonrası yerleştikleri lüks villadan paylaşım yapan Wanda Nara'nın havuz başı pozları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 14:23 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 14:23
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan bikisiniyle sere serpe pozlar Hep bu açıdan bakıyorsunuz biraz da bu açıdan bakın 1

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın büyük ilgisini gören Mauro Icardi yeni sezon sözleşmesinden sonra ailesiyle Türkiye'ye geldi.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan bikisiniyle sere serpe pozlar Hep bu açıdan bakıyorsunuz biraz da bu açıdan bakın 2

Galatasaray için üç yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi ve ailesi Türkiye'ye gelince rezidanstan çıkarak villaya taşındı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan bikisiniyle sere serpe pozlar Hep bu açıdan bakıyorsunuz biraz da bu açıdan bakın 3

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken detaylar da ortaya çıktı.

SON DAKİKA