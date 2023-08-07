Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan bikisiniyle sere serpe pozlar "Hep bu açıdan bakıyorsunuz biraz da bu açıdan bakın"

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında tekrar barışan kısa süre tekrar küsüp yeniden barışan ünlü çift şu sıralar aşklarının tadını çıkarıyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi sonrası yerleştikleri lüks villadan paylaşım yapan Wanda Nara'nın havuz başı pozları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.