11 yıl evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural’ın gelinine bakın hayran bıraktı! Görümce Melisa Ural paylaştı! Engincan Ural’ın eşi...

11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.1988-1999 yılları arasında evli kalan ikilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural, geçen sene dünyaevine girdi. Ural'ın düğün töreni magazin gündeminde kendine geniş yer buldu. Ural ailesinin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar uzun süre konuşulurken Melisa Ural'dan yeni bir kare geldi. Ural, yengesinin bir pozunu Instagram hesabında yayınladı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın gelinini görenler ise hayran kaldı. İşte o paylaşım...
Sibel Can ile Hakan Ural, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken birbirlerine delice aşık oldu.
Dönemin popüler çiftlerinden olan Hakan Ural ve Sibel Can, 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.
Magazin manşetlerinden düşmeyen ikilinin bu evlilikten Engincan ile Melisa adlarında iki evlatları oldu.