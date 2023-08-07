11 yıl evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural’ın gelinine bakın hayran bıraktı! Görümce Melisa Ural paylaştı! Engincan Ural’ın eşi...

11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.1988-1999 yılları arasında evli kalan ikilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural, geçen sene dünyaevine girdi. Ural'ın düğün töreni magazin gündeminde kendine geniş yer buldu. Ural ailesinin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar uzun süre konuşulurken Melisa Ural'dan yeni bir kare geldi. Ural, yengesinin bir pozunu Instagram hesabında yayınladı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın gelinini görenler ise hayran kaldı. İşte o paylaşım...