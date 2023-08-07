Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek’in son halini gören dilini ısırdı! “Ne ara bu kadar büyüdü" Ebru Şahin’in minik kardeşi...

Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak anılan Ebrar Demirbilek, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül'ü canlandırarak büyük beğeni toplamıştı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu. Minik yıldızın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirbilek için "Koca kız olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Ebrar Demirbilek'in son hali...