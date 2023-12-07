Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara televizyonda hüngür hüngür ağladı "Gerçekten gücüm yok çok üzgünüm" Lösemi ile mücadele ediyordu

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Nara, bir süre önce lösemi olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurmuştu. Bir yandan da çalışmaya tam gaz devam eden Nara, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.