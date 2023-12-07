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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara televizyonda hüngür hüngür ağladı "Gerçekten gücüm yok çok üzgünüm" Lösemi ile mücadele ediyordu

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Nara, bir süre önce lösemi olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurmuştu. Bir yandan da çalışmaya tam gaz devam eden Nara, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:40 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:51
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara televizyonda hüngür hüngür ağladı Gerçekten gücüm yok çok üzgünüm Lösemi ile mücadele ediyordu 1

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara televizyonda hüngür hüngür ağladı Gerçekten gücüm yok çok üzgünüm Lösemi ile mücadele ediyordu 2

Nara, ülkesinde yayınlanan yarışma programı için Türkiye'den ayrılmıştı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara televizyonda hüngür hüngür ağladı Gerçekten gücüm yok çok üzgünüm Lösemi ile mücadele ediyordu 3

Ünlü isim Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' yarışmasında boy gösteriyor. Wanda Nara, İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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