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3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur poz! Halit Ergenç’in 14 yıllık eşi sabahın ilk saatlerinde paylaşıp ortalığı salladı

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sabahın ilk saatlerinde paylaşımda bulunan Korel, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve cesur pozuyla beğeni topladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:50
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur poz! Halit Ergenç’in 14 yıllık eşi sabahın ilk saatlerinde paylaşıp ortalığı salladı 1

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında evlendi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur poz! Halit Ergenç’in 14 yıllık eşi sabahın ilk saatlerinde paylaşıp ortalığı salladı 2

Bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur poz! Halit Ergenç’in 14 yıllık eşi sabahın ilk saatlerinde paylaşıp ortalığı salladı 3

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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