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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer sosyal medyayı ateşe verdi! İlk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! “Yıkılsın buralar...”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen diziş Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Performansı kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, bir dergi çekiminden paylaşımda bulundu. Siyah ve beyaz elbiseleriyle kamera karşısına geçen Törer sosyal medyayı sallarken ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi. İşte Özge Törer'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:22
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer sosyal medyayı ateşe verdi! İlk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! “Yıkılsın buralar...” 1

24 yaşındaki genç oyuncu Özge Törer, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer sosyal medyayı ateşe verdi! İlk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! “Yıkılsın buralar...” 2

Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, duru güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazandı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer sosyal medyayı ateşe verdi! İlk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! “Yıkılsın buralar...” 3

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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