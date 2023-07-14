Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'a imza atması beklenirken tüm plan iptal
Galatasaray taraftarı Mauro Icardi transferi için gün sayarken eşi Wanda Nara hastanelik oldu... Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, bir yemek programında sunuculuk yapıyor. Önceki gün şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanaye kaldıran Nara, ülkesi basınında gündeme oturdu. Gelen haberlerde, Icardi'nin Galatasaray'a imza atması beklenirken, yaşanacak bu sağlık problemi nedeniyle imzanın ertelenebileceği aktarıldı.
14.07.2023 10:16 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:16
Galatasaray'ın yeniden kavuşmak için gün saydığı Mauro Icardi, menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın hastalığıyla sarsıldı.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altına alındı.