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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Galatasaray taraftarı Mauro Icardi transferi için gün sayarken eşi Wanda Nara hastanelik oldu... Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, bir yemek programında sunuculuk yapıyor. Önceki gün şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanaye kaldıran Nara, ülkesi basınında gündeme oturdu. Gelen haberlerde, Icardi'nin Galatasaray'a imza atması beklenirken, yaşanacak bu sağlık problemi nedeniyle imzanın ertelenebileceği aktarıldı.

14.07.2023 10:16 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:16
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray’a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Galatasaray'ın yeniden kavuşmak için gün saydığı Mauro Icardi, menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın hastalığıyla sarsıldı.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray’a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altına alındı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray’a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Wanda Nara'nın 1 gün boyunca hastanede kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray’a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Icardi'nin hastanede endişeli bir şekilde beklediği iddia edildi.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hastaneye kaldırıldı! Galatasaray’a imza atması beklenirken tüm plan iptal

Nara'nın babası, kızının yapılan tetkikler sonrası perşembe öğleden sonra taburcu edildiğini ifade etti.

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