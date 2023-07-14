Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı
Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra Mola, hamile olduğunu duyurdu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Enis Arıkan, ilk bebeğine hamile olan yakın arkadaşı Ezgi Mola için cinsiyet partisi organize etti ve partinin arka perdesini sosyal medyada açıkladı. İşte detaylar...
14.07.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:53
Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle hafızalara kazınan Ezgi Mola, uzun bir süre önce işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başladı.
Enis Arıkan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlerine organize ettikleri törenle nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti için cinsiyet partisi düzenledi.