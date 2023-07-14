Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Çiftin partisine Berkay, Özlem Ada Şahin, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Nurdan Besen, Gupse Özay, Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Mehmet Yılmaz Ak, Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimler katıldı.