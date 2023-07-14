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Haberler Magazin Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra Mola, hamile olduğunu duyurdu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Enis Arıkan, ilk bebeğine hamile olan yakın arkadaşı Ezgi Mola için cinsiyet partisi organize etti ve partinin arka perdesini sosyal medyada açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.07.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:53
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle hafızalara kazınan Ezgi Mola, uzun bir süre önce işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başladı.

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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Enis Arıkan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlerine organize ettikleri törenle nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti için cinsiyet partisi düzenledi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

Çiftin partisine Berkay, Özlem Ada Şahin, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Nurdan Besen, Gupse Özay, Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Mehmet Yılmaz Ak, Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimler katıldı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’dan baby shower partisi! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Enis Arıkan partinin arka perdesini anlattı

İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan çiftin bir erkek bebeği olacağı öğrenildi.

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