Berfu Yenenler bikinili pozlarını paylaştı! Eser Yenenler’in biricik eşi sosyal medyanın gündeminde! “2 çocuk doğurup böyle olmak...”
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren Yenenler, ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise bambaşka pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Çeşme'de tatil yapan Yenenler, bikinili pozlarını art arda yayınladı. Ünlü isim için "2 çocuk doğurup böyle olmak..." yorumu yapıldı. İşte Berfu Yenenler'in o pozları...
14.07.2023 10:08 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:08
Eser Yenenler ile 2019'da dünyaevine giren Berfu Yenenler'in bu evlilikten Kuzey ile Mete adlarında iki evladı oldu.