Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişki sonrası mutluluğu yeniden buldu.

Ünlü futbolcu, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu China Suárez ile ilişkisini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Icardi, sevgilisiyle çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O YENİ POZLAR! Wanda Nara ile çalkantılı bir sürecin ardından China Suárez'de aradığı huzuru bulduğu gözlemlenen Icardi'nin, aşk dolu pozları sevenleri tarafından "yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.