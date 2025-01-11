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Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez'den aşk pozları

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişki sonrası aradığı aşkı China Suárez'de buldu. İlişkisini artık gizlemeyen ve sosyal medyada kare kare aşk dolu pozlarını yayınlayan Mauro Icardi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız futbolcunun yeni sevgilisiyle paylaşımı sosyal medyada ortalığı karıştırdı. İşte beğeni ve yorum yağan Mauro Icardi ve sevgilisinin o pozları...

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 23:28 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 23:28
Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişki sonrası mutluluğu yeniden buldu.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Ünlü futbolcu, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu China Suárez ile ilişkisini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Icardi, sevgilisiyle çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

İŞTE O YENİ POZLAR!

Wanda Nara ile çalkantılı bir sürecin ardından China Suárez'de aradığı huzuru bulduğu gözlemlenen Icardi'nin, aşk dolu pozları sevenleri tarafından "yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Özellikle China Suárez''in Mauro Icardi'nin saçlarını sevdiği anlar sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, hem spor dünyasında hem de magazin gündeminde geniş yer buldu.

Artık gizlemek yok: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suárez’den aşk pozları

MAURO ICARDI VE YENİ SEVGİLİSİ