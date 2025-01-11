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Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ'ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur'un cenazesinde ilginç anlar

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde izdihamın yaşandığı anlarda ünlü bir oyuncunun polisler tarafından yaka paça dışarı çıkartılmaya çalışıldığı görüldü.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 12:47
Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur’un cenazesinde ilginç anlar

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.Tayfur'un ölümü üzerine birçok vatandaş hastaneye koştu, sevenleri cenazesi için ülkenin dört bir yanından İstanbul'a akın etti.

Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur’un cenazesinde ilginç anlar

Cenazede izdiham yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemlere takılan bir isim ise tanıdık çıktı. Kurtlar Vadisi'nde oynadığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Üstündağ da Ferdi Tayfur'un cenazesi için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur’un cenazesinde ilginç anlar

Üstündağ, Tayfur'un cenaze törenine katılmak isterken polisler kendisini bir hayran sandı.

Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur’un cenazesinde ilginç anlar

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Protokol bölümüne alınmayan Üstündağ, yaka paça dışarıya atılmak istendi. Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik büyümeden sona erdi.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde polisler oyuncu Mustafa Üstündağ'ı tanımadı

Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı polisler tanımadı! Ferdi Tayfur’un cenazesinde ilginç anlar

O anlar anbean kaydedildi.