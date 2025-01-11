Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.Tayfur'un ölümü üzerine birçok vatandaş hastaneye koştu, sevenleri cenazesi için ülkenin dört bir yanından İstanbul'a akın etti.
Cenazede izdiham yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemlere takılan bir isim ise tanıdık çıktı. Kurtlar Vadisi'nde oynadığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Üstündağ da Ferdi Tayfur'un cenazesi için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi.
Üstündağ, Tayfur'un cenaze törenine katılmak isterken polisler kendisini bir hayran sandı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Protokol bölümüne alınmayan Üstündağ, yaka paça dışarıya atılmak istendi. Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik büyümeden sona erdi.
O anlar anbean kaydedildi.