Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.Tayfur'un ölümü üzerine birçok vatandaş hastaneye koştu, sevenleri cenazesi için ülkenin dört bir yanından İstanbul'a akın etti.