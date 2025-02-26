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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Sofia karakterini canlandıran Alma Terziç, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Alma Terziç'in kızı ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. 2020 yılında Murat Saraçoğlu ile evlenen ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Alma Terziç'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:20
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Burak Özçivit, Özge Törer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Sofia karakterini canlandıran Alma Terziç'in kızı ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

2020 yılında Murat Saraçoğlu ile evlenen ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı görenleri kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Terziç'in sosyal medya hesabında yaptığı anne-kız paylaşımlarına "Maşallah annesi gibi güzel", "Çok tatlı" yorumları yapıldı.

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

İşte Alma Terziç başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Burak Özçivit ve çocukları

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Şükran Ovalı ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Fulya Zenginer ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Danilo Zanna ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Müge Boz ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

ALMA TERZİÇ VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Özgür Ozan ve çocukları

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Uraz Kaygılaroğlu ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Emre Karayel ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Erdem Baş ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Tolgahan Sayışman ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Doğa Rutkay ve ikizleri

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Avatar Atakan ve kızı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Pelin Akil ve ikizleri