Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı

Burak Özçivit, Özge Törer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Sofia karakterini canlandıran Alma Terziç'in kızı ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
2020 yılında Murat Saraçoğlu ile evlenen ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı görenleri kendine hayran bıraktı.
Terziç'in sosyal medya hesabında yaptığı anne-kız paylaşımlarına "Maşallah annesi gibi güzel", "Çok tatlı" yorumları yapıldı.
İşte Alma Terziç başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı