3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den skandal reklama tepki! “İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık” Halit Ergenç’in 14 yıllık eşi...
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Seçim göndermeli olarak yayınlanan rakı reklamı karşısında çileden çıkan Bergüzar Korel, "İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" diyerek isyan etti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
26.04.2023 13:21 - Son Güncelleme: 26.04.2023 13:21
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Bergüzar Korel, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.
Seçim göndermeli olarak yayınlanan ve "O gün geldiğinde…" temasını kullanılan reklam, milyonlarca vatandaş gibi Bergüzar Korel'i de rahatsız etti.