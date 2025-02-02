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Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Sakatlanarak 3 ay sahalardan uzakta kalan Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın ihanetine uğradıktan sonra olaylı bir boşanma sürecine girmiş ve China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatıyla son günlerde gündemden düşmeyen Icardi, Türkiye'ye döndü. Sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a gelen ünlü futbolcu, peş peşe yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Icardi, sevgilisi ve takım arkadaşlarıyla verdiği pozla çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:20
Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatladı ve geçirdiği ameliyatın ardından ülkesine döndü.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Bu süreçte ihanetine uğradığı eşi Wanda Nara yaşadığı gerginlikle sık sık magazin manşetlerinde yer alan Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Wanda Nara'yla beraberliğini sonlandırıp China Suarez ile aşkını ilan eden Icardi, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Milano tatiline gitti.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Icardi, son olarak Milano'dan sevgilisini de alıp Türkiye'ye geldi. İstanbul'a gelen ünlü futbolcu, peş peşe yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Sosyal medyada önce evinin bahçesinden paylaşım yapan Icardi, ardından da sevgilisiyle gittikleri restoranda Muslera ve Lucas Torreira'yla bir araya geldi.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Icardi'nin sevgilisi ve takım arkadaşlarıyla yaptığı paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Sosyal medyada "Yenge Icardi'nin ikinci ailesiyle tanışmış", "Kaptandan onayı almış aslan abim", yorumları yapıldı.

Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

İşte o kare...