Mauro Icardi İstanbul’a gelir gelmez sevgilisi China Suarez’i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatladı ve geçirdiği ameliyatın ardından ülkesine döndü.

Bu süreçte ihanetine uğradığı eşi Wanda Nara yaşadığı gerginlikle sık sık magazin manşetlerinde yer alan Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Wanda Nara'yla beraberliğini sonlandırıp China Suarez ile aşkını ilan eden Icardi, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Milano tatiline gitti.

Icardi, son olarak Milano'dan sevgilisini de alıp Türkiye'ye geldi. İstanbul'a gelen ünlü futbolcu, peş peşe yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.