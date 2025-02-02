Ahmet Selçuk İlkan’dan Ferdi Tayfur itirafı! 40 yıllık dostunun bilinmeyenlerini anlattı: Ne zaman önünden geçse çok içlenirdi

Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu. Mücadeleci ve başarılı bir insandı.

Bazı şarkılar vardır kalemle yazılır bazıları yürekle gözyaşıyla yazılır. Onunla yaptığımız şarkılar hem kulağa hem yüreğe hitap etti. Söz müzik ortaklığımız ömür boyu devam etti. Birlikte 100'den fazla şarkımız var. Çok yazmak önemli değil, önemli olan yazdıklarımızın kalıcı olması"

"ARABAYI KALDIRDILAR TAHT GİBİ TAŞIDILAR" "Ferdi Tayfur'un konserlerinde diğer sanatçılar perde arkasından onun konserini izlerlerdi" diyen ünlü isim, Almanya konseri sonrası yaşananları ve Gülhane konserini anlattı: "Almanya konseri çıkışında arabaya kendimizi zor attık.

Arabayı kaldırdılar taht gibi taşıdılar. Bizim korumamız falan yoktu. Biz ikimiz giderdik. Şoförümüz bile yoktu. 1988'de ilk yaptığımız konsere öyle gittik. Sel gibiydi insanlar, içeri giremedik. Ambulanslarla polis arabalarıyla zor girdik.