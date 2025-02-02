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Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, ocak ayında ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Hayranlarını bir hayli heyecanlandıran Yeşilçam yıldızının sağlık durumuyla ilgili Hülya Koçyiğit'ten yeni bir açıklama geldi. İşte Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:34
Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, ocak ayında ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

İstanbul'daki tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Koçyiğit, yakın dostunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Koçyiğit, "Filiz, geçtiğimiz günlerde daha zor bir süreç geçiriyordu ancak şu an daha iyiye gidiyor. Çok şükür, toparlanmaya başladı" dedi.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

"BEYAZ ORKİDEM"

Koçyiğit, Filiz Akın'ın İstanbul'a nakledilmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Koçyiğit, sosyal medya hesabından da Akın için duygusal bir mesaj paylaşmıştı: "Benim zarif ve güzel dostum Filiz, sen benim beyaz orkidem gibisin… Dualarım seninle. Kısa sürede sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum"