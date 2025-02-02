Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti! Hülya Koçyiğit Yeşilçam yıldızının son sağlık durumunu açıkladı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, ocak ayında ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.

İstanbul'daki tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Koçyiğit, yakın dostunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.