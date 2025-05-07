Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara ile olaylı bir şekilde 10 yıllık evliliğini bitiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Aşklarına doludizgin devem eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti
Tatiden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Icardi, son olarak sevgilisiyle birlikte Miami'den birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medyadan yayınladı.
Icardi, 13,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aşk dolu kareyi 'Seni seviyorum' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
Yıldız oyuncunun gönderisini sevgilisi de kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak yayınladı. Konuşulan iddialara göre, yıldız futbolcu sevgilisine Amerika'da evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor.