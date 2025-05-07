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Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

İki kızının annesi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde 10 yıllık evliliğini bitiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi. Sevgilisi China Suarez ile Amerika'ya giden Icardi'nin yüzüklü paylaşımı "Evleniyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:21
Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara ile olaylı bir şekilde 10 yıllık evliliğini bitiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Aşklarına doludizgin devem eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Şehrin turistik yerlerini gezen ikili, bu kez rotalarını Amerika'ya çevirdi.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Tatiden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Icardi, son olarak sevgilisiyle birlikte Miami'den birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Icardi'nin paylaşımındaki yüzükler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Icardi - Suarez ikilisinin yüzüklü fotoğrafı sonrası "Evleniyorlar mı?" sorusu akıllara geldi.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Icardi, 13,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aşk dolu kareyi 'Seni seviyorum' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

Yıldız oyuncunun gönderisini sevgilisi de kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak yayınladı. Konuşulan iddialara göre, yıldız futbolcu sevgilisine Amerika'da evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor.

Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? Yüzüklü poz sosyal medyayı salladı

İşte o paylaşım...