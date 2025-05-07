Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, geçen ay Eyüpsultan'daki bir spor kulübünde yer alan restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi.
Danla Bilic olay sonrası yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Denizli'de yakalanan Berk Çetin ifadesinde, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.
TUTUKLANDI
Berk Çetin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.