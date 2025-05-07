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Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

Danla Bilic adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, geçen aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Karar uymayan Berk Çetin ise Danla Bilic'in yanına giderek şiddet uygulamıştı. Günlerdir konuşulan olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Berk Çetin'in Danla Bilic'i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:51
Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, geçen ay Eyüpsultan'daki bir spor kulübünde yer alan restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi.

Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

Danla Bilic olay sonrası yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.

Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'de yakalanan Berk Çetin ifadesinde, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Berk Çetin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eski sevgili şiddetinde yeni görüntüler! Berk Çetin’in Danla Bilic’in başından aşağı içecek döktüğü anlar ortaya çıktı

Muhabironline'da yer alan habere göre; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Berk Çetin'in Danla Bilic'i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.