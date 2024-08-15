Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı

Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamin kullanımında rol oynadıkları iddiasıyla 5 kişi suçlandı. Savcı sanıkların Perry'nin bağımlılığından faydalandıklarının ve ketamin teminindeki rollerini gizlemeye çalıştıklarını belirtti. Perry, 28 Ekim 2023'te ketamin ve sağlık sorunlarının etkisiyle hayatının kaybetmişti.
"Friend" dizsinin "Chandler Bing" karakteriyle tanınan ABD'Lİ oyuncu Matthew Perry'nin 28 Ekim 2023'teki ölümüne ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.
Savcı Martin Estrada, Perry'nin ölümüne neden olan ketamin kullanımında rol oynadıkları iddiasıyla 5 kişi hyakkında suçlama getirildi. Suçlananlar arasında iki doktor ve kişisel asistanı yer alıyor.
Savcı Estrada, doktorların Perry'ye yüksek dozda ketamin sağladığını ve bu konuya ilişkin mesajlaşmalarında oyuncunun bu uyuşturucuyu almak için "ne kadar ödemeye razı olacağını" tartıştığını belirtti.