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Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı

Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamin kullanımında rol oynadıkları iddiasıyla 5 kişi suçlandı. Savcı sanıkların Perry'nin bağımlılığından faydalandıklarının ve ketamin teminindeki rollerini gizlemeye çalıştıklarını belirtti. Perry, 28 Ekim 2023'te ketamin ve sağlık sorunlarının etkisiyle hayatının kaybetmişti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 22:34 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 22:34
Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı 1

"Friend" dizsinin "Chandler Bing" karakteriyle tanınan ABD'Lİ oyuncu Matthew Perry'nin 28 Ekim 2023'teki ölümüne ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.

Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı 2

Savcı Martin Estrada, Perry'nin ölümüne neden olan ketamin kullanımında rol oynadıkları iddiasıyla 5 kişi hyakkında suçlama getirildi. Suçlananlar arasında iki doktor ve kişisel asistanı yer alıyor.

Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı 3

Savcı Estrada, doktorların Perry'ye yüksek dozda ketamin sağladığını ve bu konuya ilişkin mesajlaşmalarında oyuncunun bu uyuşturucuyu almak için "ne kadar ödemeye razı olacağını" tartıştığını belirtti.

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