Matthew Perry’nin ölümü üzerine 5 kişiye suçlama: Ketamin ve Bağımlılık tartışmaları sürüyor! Doktoru gözaltına alındı

Savcı Martin Estrada, Perry'nin ölümüne neden olan ketamin kullanımında rol oynadıkları iddiasıyla 5 kişi hyakkında suçlama getirildi. Suçlananlar arasında iki doktor ve kişisel asistanı yer alıyor.

3

Savcı Estrada, doktorların Perry'ye yüksek dozda ketamin sağladığını ve bu konuya ilişkin mesajlaşmalarında oyuncunun bu uyuşturucuyu almak için "ne kadar ödemeye razı olacağını" tartıştığını belirtti.