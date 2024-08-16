Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Evrim Alasya... İkiz gibi benzeyen 63 isim! Ünlülerin benzerlerine bakın!

Hollywood'un ışıltılı dünyasında birçok ünlü sima, yetenekleri, tarzları ve karizmalarıyla dikkat çekiyor. Ancak bazıları var ki, yalnızca başarılarıyla değil, birbirlerine olan inanılmaz benzerlikleriyle de konuşuluyor. Bu ünlü isimler, sanki aynı kalıptan çıkmış gibi görünüyorlar ve bu durum hayranlarını şaşırtmaktan geri kalmıyor. Bir araya geldiklerinde, adeta ayna karşısında duruyormuş hissi uyandıran bu ünlüler, zaman zaman birbirleriyle karıştırılabiliyorlar. Göz alıcı güzellikleri ya da karizmatik duruşlarıyla bilinen bu isimler, her ne kadar birbirlerinden farklı hayatlar sürseler de, fiziksel olarak aralarındaki benzerlikleri göz ardı etmek imkânsız. İnsanların "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü hatırlamalarına sebep olan bu ünlüler, sosyal medyada da sık sık yan yana getirilerek kıyaslanıyorlar. İşte, dış görünüşleriyle birbirinin kopyası gibi görünen ve ikiz sanılabilecek ünlülerden oluşan bir liste...