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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye'si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Çok sayıda internet kullanıcısı ise ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırıyor. Mola'nın özellikle memleketi merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Mola'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ezgi Mola'nın memleketi...

25.08.2021 22:39 - Son Güncelleme: 25.08.2021 22:39
Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

Ezgi Mola, başrollerini Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle adından sık sık söz ettirdi.

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Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Mola'nın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekti. Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mola'nın özellikle memleketi merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Ezgi Mola aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ezgi Mola başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...

AYBÜKE PUSAT

Ankara

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