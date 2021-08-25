Masumlar Apartmanı’nın temizlik hastası Safiye’si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın memleketi...
Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye'si Ezgi Mola bakın aslen nereliymiş! Başrollerini Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Çok sayıda internet kullanıcısı ise ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırıyor. Mola'nın özellikle memleketi merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Mola'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ezgi Mola'nın memleketi...
25.08.2021 22:39
- Son Güncelleme: 25.08.2021 22:39
Ezgi Mola, başrollerini Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle adından sık sık söz ettirdi.
İnternet kullanıcıları, en çok "Ezgi Mola aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ezgi Mola başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...