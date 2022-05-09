Masumlar Apartmanı’nın psikopat Neriman’ı Gizem Katmer nişanlandı! Müstakbel eşi tanıdık çıktı! İlk kareler geldi işte nişan fotoğrafları...

Başrollerini Ezgi Mola Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Gizem Katmer'in oynadığı Masumlar Apartmanı hikayesiyle yayınlandığı ilk bölümden beri çok konuşuluyor. Kısa sürede fenomenleşen dizide ailenin en küçük kızı Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer nişanlandı. Mutlu gününden ilk kareleri İnstagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun sır gibi sakladığı müstakbel eşi de tanıdık çıktı. İşte nişan fotoğrafları ve yönetmen eşi hakkında bilgiler...