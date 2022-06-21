Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer evlendi! İlk paylaşım Ezgi Mola’dan geldi! İşte düğünden kareler...
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Neriman' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğününden ilk paylaşım ise Gizem Katmer'in Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüyle ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan geldi. Düğün kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri ünlü çifte 'mutluluklar' diledi. İşte düğünden kareler...
21.06.2022 01:19 - Son Güncelleme: 21.06.2022 01:51
Genç oyuncu Gizem Katmer, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Gizem Katmer, geçen aylarda sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlanmış ve uzun süre gündem olmuştu.
EVLENDİLER
Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu, ailelerinin ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen törenle evlendi.
Mutluluğa 'evet' diyen çiftin düğününden ilk paylaşım ise Gizem Katmer'in Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüyle ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan geldi.