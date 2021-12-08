Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı bir çırpıda sildi! Ayrılık rüzgarları esiyor meğer...
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel hayatıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak ediliyor. Neşe Çakır'la aşk yaşayan Tansel Öngel, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sık paylaşıyor, herkes onların aşkına imrenerek bakıyordu. Ancak sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı..
08.12.2021 09:45
- Son Güncelleme: 08.12.2021 09:49
Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.