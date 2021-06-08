Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler şaştı kaldı! İşte kızına taş çıkaran annesi
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı macerasına son veren ve İnci karakteriyle son kez izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde de sosyal medya üzerinden gazeteci Birsen Altuntaş'la münakaşaya girmişti. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Farah Zeynep Abdullah hakkında araştırma yapanlar annesi Gülay Hanım'a hayran kaldı. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anneleri.
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.
Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur.Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.
İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.