Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler şaştı kaldı! İşte kızına taş çıkaran annesi

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur.Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.