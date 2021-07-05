Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı macerasına son veren ve İnci karakteriyle son kez izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde de sosyal medya üzerinden gazeteci Birsen Altuntaş'la münakaşaya girmişti. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu bu kez de yine sosyal medyadan aşkını ilan etti.

05.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





