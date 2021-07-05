Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı macerasına son veren ve İnci karakteriyle son kez izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde de sosyal medya üzerinden gazeteci Birsen Altuntaş'la münakaşaya girmişti. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu bu kez de yine sosyal medyadan aşkını ilan etti.
Son günlerde yer aldığı dizi Masumlar Apartmanı'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçiye sahip olan Farah Zeynep Abdullah, paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merak edilen oyuncu, sonunda aradığı aşkı buldu. İlişkisini sosyal medyadan ilan eden Abdullah'ın, sevgilisi ile ilk karesi de ortaya çıktı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü kaptırdığı ünlü isim...