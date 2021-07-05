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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı macerasına son veren ve İnci karakteriyle son kez izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde de sosyal medya üzerinden gazeteci Birsen Altuntaş'la münakaşaya girmişti. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu bu kez de yine sosyal medyadan aşkını ilan etti.

05.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:43
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

Son günlerde yer aldığı dizi Masumlar Apartmanı'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçiye sahip olan Farah Zeynep Abdullah, paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merak edilen oyuncu, sonunda aradığı aşkı buldu. İlişkisini sosyal medyadan ilan eden Abdullah'ın, sevgilisi ile ilk karesi de ortaya çıktı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü kaptırdığı ünlü isim...

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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

Bir dönem Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

AŞKINI İLAN ETTİ

31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah aşkı müzik dünyasında buldu herkese ilan etti! İşte Farah'ın sevgilisi

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.