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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan 51 yaşındaki televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştirdi. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yuvası olan Banu Ilıcalı'nın kızı Begün 1 yaşında. Anne ve babası ile doğum günü fotoğrafı ortaya çıkan küçük Begüm, anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcalı'ya çok benzetiliyor. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm...

05.07.2021 14:23 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:23
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

DEDE ACUN'UN TORUNU 1 YAŞINDA!

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1. yaş gününde ortaya çıktı görenler 'aynı dedesi ve anneannesi' yorumlarında bulundu.

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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

Başından 3 evlilik geçen ve 4 kız çocuğu olan Acun'un bir de kız torunu var.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

Babasının mucize çocuk dediği Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi ve Begüm adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

Dedesi ve anneannesine benzetilen küçük Begüm 1 yaşında!

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 1 yaşında! İşte anneannesi Seda Başbuğ ve dedesi Acun Ilıcallı'ya benzetilen küçük Begüm...

İşte başta Acun Ilıcalı'nın torunu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...