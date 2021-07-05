'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! İşte Hayta İsmail'in asker sahnesinin hikayesi...
'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! 1977 yapımı 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmi 7'den 70'e hala büyük bir ilgiyle takip edilen Yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ahmet Arıman ve Ahmet Sezerel'in rol aldığı, 1977 yapımı 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde, 'Hayta İsmail' karakterinin askerden izne geldiği sahnenin ilginç hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen Hababam Sınıfı gerçeği...
05.07.2021 14:46
- Son Güncelleme: 05.07.2021 14:46
'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! İşte Hayta İsmail'in asker sahnesinin hikayesi...
Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminin yapım şirketi, 111 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasında nostaljik bir paylaşıma imza attı.
Arzu Film'e ait özel fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya hesabında, 'Hayta İsmail' karakterinin ziyarete geldiği gün sette yaşanan süreç şöyle anlatıldı:
"Zor iştir bir senaryoya doğaçlama şeyler eklemek. Anlık kararlar ve görüşler gerektirir. Dolayısı ile dramatik yapıyı bozmadan, genel akışı bozmadan filme katkı yapacak müdahaleler her zaman riskte taşır ama yapılabilen, örneklerini sıklıkla gördüğümüz uygulamalardır bunlar."
"Gerçek askerdi Ahmet Arıman. Ziyarete gelmişti sete. Senaryoda olmayan sahneler eklendi. Arkadaşlarıyla geçirdiği süreç, ayrılırlarken verdiği mesaj belki de filmin draması ve önermesi adına en güzel bölümleri oluşturdu."