'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! İşte Hayta İsmail'in asker sahnesinin hikayesi...

"Zor iştir bir senaryoya doğaçlama şeyler eklemek. Anlık kararlar ve görüşler gerektirir. Dolayısı ile dramatik yapıyı bozmadan, genel akışı bozmadan filme katkı yapacak müdahaleler her zaman riskte taşır ama yapılabilen, örneklerini sıklıkla gördüğümüz uygulamalardır bunlar."

