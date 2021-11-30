Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Eski eşi kendisinden katbekat ünlü
Başrollerini Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Han karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Eda Gürkaynak ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Birkan Sokullu'nun kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kim çıktı...
30.11.2021 08:38
- Son Güncelleme: 30.11.2021 08:38
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Han karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Sokullu'nun eski eşi ise merak konusu oldu.