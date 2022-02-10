Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisinden olay kare! "Britney Spears ile Justin Timberlake halt etmiş"
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisinden olay kare! Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile uzun bir zamanlar aşk yaşıyor. 1994 doğumlu sosyetik güzel yeni yaşını kutladığı partiden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan çifte "Britney Spears - Justin Timberlake halt etmiş" yorumları yapıldı. İşte benzer işler olarak sosyal medyada yer alan Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak'ın çok konuşulan pozu...
10.02.2022 17:26
- Son Güncelleme: 10.02.2022 17:35
"BRITNEY İLE JUSTIN HALT ETMİŞ"
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisinden olay kare! Ünlü çift Eda Gürkaynak'ın Instagram pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu...
Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu.
1994'lü olan Eda Gürkaynak'ın doğum günü partisinde verdikleri pozlarla gündeme gelen çiftin bir karesi Britney Spears ile eski aşkı Justin Timberlake ile kıyaslandı.