Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandırıyor. Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapmasının ardından Birkan Sokullu, sezonun yorgunluğunu sevgilisi Eda Gürkaynak ile Bodrum'da atıyor. Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın romantik tatili böyle görüntülendi

12.06.2021 10:01 - Son Güncelleme: 12.06.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





