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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandırıyor. Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapmasının ardından Birkan Sokullu, sezonun yorgunluğunu sevgilisi Eda Gürkaynak ile Bodrum'da atıyor. Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın romantik tatili böyle görüntülendi

12.06.2021 10:01 - Son Güncelleme: 12.06.2021 10:02
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

Rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisi sezon finali yapan Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la tatile çıktı.

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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

Oyuncu Birkan Sokullu ile cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, önceki gün Turgutreis'te kaldıkları otelin iskelesinde aşka geldi.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

İSKELEDE ROMANTİK ANLAR
Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisiyle iskelede romantik anlar yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, Bodrum tatilinde objektiflere böyle yansıdı.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

Yalnız başına suya girmeyi tercih eden Birkan Sokullu'yu, sevgilisi iskeleden izlemeyi tercih etti.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! İskelede aldırışsız romantizm

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Deniz sefası sonrası oyuncu sevgilisine öpücükler veren sosyetik güzel, güzel havaya rağmen denize girmedi.