Vav TV İzle

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın memleketini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine can veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Dizdar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Merve Dizdar aslen nereliymiş…

18.05.2021 22:41 - Son Güncelleme: 18.05.2021 22:41
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde can verdiği Gülben karakteriyle sık sık gündem oluyor. 2018 yılında Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturan Merve Dizdar'ın özel hayatı da yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Burak Özçivit – Gaziantep

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Aybüke Pusat – Ankara

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Hande Erçel – Balıkesir