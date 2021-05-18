Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereliymiş…

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın memleketini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine can veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Dizdar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Merve Dizdar aslen nereliymiş…

18.05.2021 22:41 - Son Güncelleme: 18.05.2021 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





