Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'ya kavuştu! Evinde geçirdiği kaza sonrası kaçış sendromunun nüksetmesi ile yoğun bir tedavi sürecine giren Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şovmen, sosyal medya paylaşımlarıyla güdeme gelmeye devam ediyor. Erbil, son olarak toru nu Elisa ile geçirdiği eğlenceli anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gündem oldu. Dede-torunun keyifli anları sosyal medyaya damga vurdu.

18.05.2021 23:18 - Son Güncelleme: 18.05.2021 23:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





