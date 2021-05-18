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Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'ya kavuştu! Evinde geçirdiği kaza sonrası kaçış sendromunun nüksetmesi ile yoğun bir tedavi sürecine giren Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şovmen, sosyal medya paylaşımlarıyla güdeme gelmeye devam ediyor. Erbil, son olarak toru nu Elisa ile geçirdiği eğlenceli anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gündem oldu. Dede-torunun keyifli anları sosyal medyaya damga vurdu.

18.05.2021 23:18 - Son Güncelleme: 18.05.2021 23:45
Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Kamiloğlu ile evliliğinden olan kızı Sezin Erbil, 2019 yılında anne olmuştu. Sezin Erbil'in minik kızı Elisa, dedesi Mehmet Ali Erbil'in zor günlerinde moral kaynağı oldu.

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Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

Sağlığına kavuşmasının ardından torunuyla bir araya gelen Mehmet Ali Erbil, Elisa ile geçirdiği eğlenceli anlarla sosyal medyaya damga vurdu. Dede-torunun keyifli anları kısa süre içinde gündem oldu.

Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile çekilen videosunun gündem olmasının ardından ünlü isimlerin çocukları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Mehmet Ali Erbil olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…

Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

NESLİHAN YELDAN VE OĞLU

Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’ya kavuştu! Dede-torunun eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu

DEMET AKALIN VE KIZI HİRA