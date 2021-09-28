Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı böyle hatırlamanıza imkan yok! Şimdilerde her yerde o var ama bunlar fena
Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın bu görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın yıllar öncesine ait bu kareler ağızları açık bırakan cinsten.
28.09.2021 17:03
- Son Güncelleme: 28.09.2021 17:03
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle tanınan oyuncu Merve Dizdar'ın, henüz bilinen bir isim olmadan önce rol aldığı pek çok proje ve o yıllardan fotoğrafları bulunuyor.
İki senedir rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, performansıyla geniş bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı. Bu diziden önce Eltilerin Savaşı filminde de başrol oynayan Dizdar, bugünkü ününü elde etmeden önce pek çok projede rol aldı fakat istediği bilinirliği bu işlerden elde edemedi.
İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.