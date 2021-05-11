Masumlar Apartmanı'nın Gülben'e aşık Esat'ı Uğur Uzunel annesinin hık demiş burnundan düşmüş! İşte Uğur Uzunel ve annesi

Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresci Film Festivalleri'nden En İyi Film ödülüyle döndü. Ağır Roman Yeni Dünya adlı televizyon dizisinde ana kadroda rol aldı. Kendi kurdukları İntakt adlı gruplarıyla İstanbul'da Penetratör adlı bir oyunda oynadı. Stutgart'ta Türk Oyunları Festivaline giden oyun En İyi Oyun ödülünü aldı.

Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel ve annesinin benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte başta Uğur Uzunel olmak üzere ünlülerin anneleri.