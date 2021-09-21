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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın çilekeş Gülben'inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar'ın annesi kızını solladı geçti

Masumlar Apartmanı'nın çilekeş Gülben'inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar'ın annesi kızını solladı geçti

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.

21.09.2021 17:21 - Son Güncelleme: 21.09.2021 17:21
Masumlar Apartmanı’nın çilekeş Gülben’inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar’ın annesi kızını solladı geçti

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı.

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Masumlar Apartmanı’nın çilekeş Gülben’inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar’ın annesi kızını solladı geçti

Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin aileleri.

Masumlar Apartmanı’nın çilekeş Gülben’inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar’ın annesi kızını solladı geçti

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Masumlar Apartmanı’nın çilekeş Gülben’inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar’ın annesi kızını solladı geçti
Masumlar Apartmanı’nın çilekeş Gülben’inin annesini görenler şaştı kaldı! Merve Dizdar’ın annesi kızını solladı geçti
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