Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün en mutlu günü! Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Ceylan karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, hayatını Melike Yıldız ile birleştiren kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde kurtlarını döktü. Maske ve mesafe kurallarına uyan ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin Yıldız ile çiftetelli oynadı. O anlar kısa sürede gündem olurken Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün benzerliği dikkat çekti. İşte detaylar...

İHA
09.11.2021 00:26 - Son Güncelleme: 09.11.2021 00:30
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı.

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

"Masumlar Apartmanı" dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

İşte Aslıhan Gürbüz başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü

Hande Erçel ve Gamze Erçel

SON DAKİKA