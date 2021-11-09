Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Düğünde çiftetelli oynadı kurtlarını bakın nasıl döktü
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün en mutlu günü! Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Ceylan karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, hayatını Melike Yıldız ile birleştiren kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde kurtlarını döktü. Maske ve mesafe kurallarına uyan ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin Yıldız ile çiftetelli oynadı. O anlar kısa sürede gündem olurken Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün benzerliği dikkat çekti. İşte detaylar...
09.11.2021 00:26
- Son Güncelleme: 09.11.2021 00:30
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı.
"Masumlar Apartmanı" dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.