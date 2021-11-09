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Haberler Magazin İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son haline bakın! Gören inanamadı... Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, yıllar sonra gündeme geldi. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Yalçın için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı. İşte Yasemin Yalçın'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...

09.11.2021 01:10 - Son Güncelleme: 09.11.2021 01:31
İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

İnce İnce Yasemince adlı programla yıllarca akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan karakterleriyle büyük beğeni topladı.

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İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan Yasemin Yalçın, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla /'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.

İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

90'lı yıllarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu, yıllar sonra ise gündem oldu. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

Yalçın için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı.

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İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Nine’sinin son haline bakın! Gören inanamadı! Yasemin Yalçın için yıllar adeta durmuş gibi...

İşte son haliyle görenleri şaşkına çeviren Yasemin Yalçın başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.

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