Masumlar Apartmanı’nın Bayram’ı Meriç Özkaya’dan müjdeli haber! Mutluluğa ‘evet’ dedi! Eşini gören hayran kaldı
Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Bayram karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Meriç Özkaya'dan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyurdu. Özkaya'nın paylaşımına düştüğü "Sakın 'ben evlenmem' demeyin" notu dikkat çekerken eşi Asude Atik güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Meriç Özkaya'nın o paylaşımı...
27.09.2022 18:19 - Son Güncelleme: 27.09.2022 18:19
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Bayram' karakteriyle yıldızı parlayan Meriç Özkaya'dan güzel haber geldi.
Meriç Özkaya, sevgilisi Asude Atik ile nikah masasına oturdu. Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.