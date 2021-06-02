İbrahim Kutluay'ın yeni sevgilisi YouTuber çıktı! Demet Akalın, Demet Şener, Edwina Sponza derken bu kez...
İbrahim Kutluay'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk, Edwina Sponza'nın uğruna 11 yıllık eşi Demet Şener'den boşanan eski milli basleybolcu İbrahim Kutluay'dan geldi. Demet Akalın, Demet Şener, Edwina Sponza derken İbrahim Kutluay bu kez de gönlünü kendisinden 10 yaş küçük YouTuber'a kaptırdı. İşte İbrahim Kutluay ve sevgilisi hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen detaylar...
02.06.2021 10:25
- Son Güncelleme: 02.06.2021 10:50
YENİ SEVGİLİ YOUTUBER ÇIKTI
Demet Akalın, Demet Şener, Edwina Sponza derken İbrahim Kutluay bu kez kalbini kendisinden 10 yaş küçük YouTuber'a kaptırdı.
Geçtiğimiz günlerde, "Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek barışmayacaklarını dile getiren İbrahim Kutluay, bir kez daha Sponza'ya geri dönmeyeceğini dile getirmişti.
Bebek Parkı'nda bir bankta oturup sohbet ederken görüntülenen çiftin yeniden barıştığı iddia edilmişti ama bir dargın bir barışık devam eden beş yıllık aşk bitti! Kutluay gönlünü ünlü YouTuber'a kaptırdı...
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer'in annesi ünlü manken Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edwina Sponza için sonlandırmıştı. Aşklarını bir dargın bir barışık yaşayan çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılın sebebi ise İbrahim Kutluay'ın Ünlü YouTuber ve aşçı İdil Yazar ile yeni bir aşka yelken açmış olması...
İBRAHİM EDWINA'YI ÇOKTAN UNUTTU
Sabah'ın haberine göre İbrahim Kutluay'ın gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim: Ünlü Youtuber ve aşçı İdil Yazar. 2017'de Tolga Tatari'den boşandıktan sonra adını aşk dedikodularından uzak tutan İdil Yazar ile İbrahim Kutulay'ın aşkı daha çok taze.