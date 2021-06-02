İbrahim Kutluay'ın yeni sevgilisi YouTuber çıktı! Demet Akalın, Demet Şener, Edwina Sponza derken bu kez...

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer'in annesi ünlü manken Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edwina Sponza için sonlandırmıştı. Aşklarını bir dargın bir barışık yaşayan çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılın sebebi ise İbrahim Kutluay'ın Ünlü YouTuber ve aşçı İdil Yazar ile yeni bir aşka yelken açmış olması...