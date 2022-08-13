Masumlar Apartmanı seti yasa boğuldu! Ünlü oyuncunun gizemli ölümü şoke etti! Evine giderken...

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren,Mavifil ajansın oyuncusudur.Bu güne kadar bir çok projede yer alan oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide yer almıştır.Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya'nın üvey babası Vedat olarak yer almaktadır.

Şimdilerde Ebru Şahin Edip Tepeli'nin rol aldığı ATV'de yayınlanmakta olan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermekteydi. Son olarak e ise Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterini oynadı.