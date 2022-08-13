Masumlar Apartmanı seti yasa boğuldu! Ünlü oyuncunun gizemli ölümü şoke etti! Evine giderken...
Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberi alanlar konu hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Süreyya Gürsel Evren neden vefat ettti? Süreyya Gürsel Evren kimdir? İşte merak edilenler...
TRT ekranlarının çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'in acı haberi tüm sanat camiasını yasa boğdu.
HAYATININ KAYBEDEN KİŞİNİN ÜNLÜ OYUNCU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren olduğu tespit edildi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.
SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?
1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren,Mavifil ajansın oyuncusudur.Bu güne kadar bir çok projede yer alan oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide yer almıştır.Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya'nın üvey babası Vedat olarak yer almaktadır.
Şimdilerde Ebru Şahin Edip Tepeli'nin rol aldığı ATV'de yayınlanmakta olan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermekteydi. Son olarak e ise Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterini oynadı.