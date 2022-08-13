Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle bir kez daha barışan Şeyma...

Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle bir kez daha barışan Şeyma...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde çünkü Subaşı'nın yine hamile olduğu iddia edildi.

13.08.2022 16:52 - Son Güncelleme: 13.08.2022 16:52
Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle bir kez daha barışan Şeyma...

Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor. Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle bir kez daha barışan Şeyma...

'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde. Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor.

Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle bir kez daha barışan Şeyma...

Subaşı'nın iki kez ayrılıp geçen ay tekrar barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yine hamile kaldığı dedikodusu şu sıralar kulislerde tavan yapmış durumda.

Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle bir kez daha barışan Şeyma...

Hatırlarsanız; geçen yıl mayıs ayında da, Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada Subaşı'nın hamile olup olmadığı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle bir kez daha barışan Şeyma...

Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan Şubaşı, bir açıklama yapmadığı için de takipçilerini ikiye bölmüştü! "Hamile" diyenler benim haberim ile haklı çıktıklarını öğrenmişti.

SON DAKİKA