Şeyma Subaşı kara sevdasıdan yine mi hamile herkesin dilinde! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle bir kez daha barışan Şeyma...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde çünkü Subaşı'nın yine hamile olduğu iddia edildi.
13.08.2022 16:52 - Son Güncelleme: 13.08.2022 16:52
Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor. Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte detaylar.
'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde. Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor.