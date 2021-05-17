Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

Ama öyle olmadı.. Avşar yarışmanın en önemli kurallarından birini ihlal etmişti... Çok genç yaşta evlenip boşandığını gizlemişti. Kraliçeliği sadece iki gün sürdü... Sonra tacı elinden alındı. Tek karelik bir düğün fotoğrafı etrafında da nice gürültü koptu. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi kim? İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin eski eşleri.