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Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettiren magazin figürlerinden biri. Şu sıralar rol aldığı Masumiyet dizisindeki filtreleriyle çok konuşulan Hülya Avşar pek bilinmese de aslında bir Türkiye güzeli. 2 günlük kraliçeliğinin arasından evlenip ayrıldığı ortaya çıkınca tacı elinden alınan Hülya Avşar'ın, tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim.

17.05.2021 15:45 - Son Güncelleme: 17.05.2021 15:45
Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi.

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Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

Hülya Avşar adını herkes ilk olarak 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında duydu.

Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

O gece kraliçe seçildi Avşar.. Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı.

Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

Ama öyle olmadı.. Avşar yarışmanın en önemli kurallarından birini ihlal etmişti... Çok genç yaşta evlenip boşandığını gizlemişti. Kraliçeliği sadece iki gün sürdü... Sonra tacı elinden alındı. Tek karelik bir düğün fotoğrafı etrafında da nice gürültü koptu. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi kim? İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin eski eşleri.

Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin