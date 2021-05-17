Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın hayatını alaşağı eden eski eşi bakın kim çıktı! 2 günlük kraliçenin büyük sırrı
Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettiren magazin figürlerinden biri. Şu sıralar rol aldığı Masumiyet dizisindeki filtreleriyle çok konuşulan Hülya Avşar pek bilinmese de aslında bir Türkiye güzeli. 2 günlük kraliçeliğinin arasından evlenip ayrıldığı ortaya çıkınca tacı elinden alınan Hülya Avşar'ın, tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim.
Ama öyle olmadı.. Avşar yarışmanın en önemli kurallarından birini ihlal etmişti... Çok genç yaşta evlenip boşandığını gizlemişti. Kraliçeliği sadece iki gün sürdü... Sonra tacı elinden alındı. Tek karelik bir düğün fotoğrafı etrafında da nice gürültü koptu. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi kim? İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin eski eşleri.