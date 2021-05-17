Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi... Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ortak ev tuttu. Kendi evlerine çıkmayı tercih eden ikili, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını tercih etti. Dijital platformda yayınlanacak 'Yeşilçam' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek olan Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu bakın yaşamak için nereyi tercih etti...

17.05.2021 14:41 - Son Güncelleme: 17.05.2021 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





