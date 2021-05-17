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Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi... Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ortak ev tuttu. Kendi evlerine çıkmayı tercih eden ikili, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını tercih etti. Dijital platformda yayınlanacak 'Yeşilçam' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek olan Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu bakın yaşamak için nereyi tercih etti...

17.05.2021 14:41 - Son Güncelleme: 17.05.2021 15:01
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar birlikte yaşamaya karar verdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını tercih etti.

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Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

Hürriyet'in haberine göre; kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti! Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy'de bulmuş!

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

ÖZEL RIHTIM, 7 ODA, 3 BANYO...

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz karar! Genç aşıklar bakın nerede 'ev'lendi...

i Amerika'nın Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bulduğu göl evini çok beğenince kesenin ağzını açan Nazan Şoray, 1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödedi.