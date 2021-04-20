Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer İlayda Alişan...

'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan şimdilerde dizisinde 19 yaşında bir genç kızı canlandırıyor ama gerçek yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başya İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin yaşları.