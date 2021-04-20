Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer İlayda Alişan...
Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Tüm bunlara rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlayda Alişan'ın anne acısını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. İlayda Alişan hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. 19 yaşında bir genci canlandıran İlayda Alişan'ın yaşı sizi çok şaşırtacak.
'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan şimdilerde dizisinde 19 yaşında bir genç kızı canlandırıyor ama gerçek yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başya İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin yaşları.