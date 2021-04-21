RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Magazin gündemine Hadise ile Reza Zarrab arasındaki ilişki bomba gibi düştü. Reza Zarrab ve Hadise'nin aşk yaşadığı iddialarının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi. Günlerdir Hadise ve Reza Zarrab hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalan Ebru Gündeş, popçuyla da görüşmek istemedi. Bunun üzerine ipleri tamamen koparan güzel şarkıcı, Gündeş'le olan tüm karelerini Instagram'da silip 'Dostluk mazide kaldı' mesajı verdi.

21.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 21.04.2021 06:58
Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Magazin gündemine Hadise ile Reza Zarrab arasındaki ilişki bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Reza Zarrab ve Hadise'nin aşk yaşadığı iddialarının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi.

Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Günlerdir Hadise ve Reza Zarrab hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalan Ebru Gündeş, popçuyla da görüşmek istemedi.

Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Bunun üzerine ipleri tamamen koparan güzel şarkıcı, Gündeş'le olan tüm karelerini Instagram'da silip 'Dostluk mazide kaldı' mesajı verdi.

Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti

Yıllarca önce 'Fırtınalar koparsa kopsun' diyen Ebru Gündeş, dediğini yaptı.