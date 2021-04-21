Hadise ile Ebru Gündeş'in arasına Reza Zarrab duvarı! İkilinin dostluğu tamamen bitti
Magazin gündemine Hadise ile Reza Zarrab arasındaki ilişki bomba gibi düştü. Reza Zarrab ve Hadise'nin aşk yaşadığı iddialarının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi. Günlerdir Hadise ve Reza Zarrab hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalan Ebru Gündeş, popçuyla da görüşmek istemedi. Bunun üzerine ipleri tamamen koparan güzel şarkıcı, Gündeş'le olan tüm karelerini Instagram'da silip 'Dostluk mazide kaldı' mesajı verdi.
21.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 21.04.2021 06:58