Demet Özdemir'i görenler bir türlü benzetemediler! Abla Derya ve abi Volkan'ın birbiriyle hiç alakası yok

28 yaşındaki Demet Özdemir'in son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine yer edinmeyi ihmal etmiyor.