Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın annesini görenler güzelliğine hayran kaldı! Annesi modellere taş çıkarttı işte Berk Atan'ın annesi
Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırıyor Berk Atan. Selin Yağcıoğlu ile bir küs bir barışık yaşadığı aşkla gündeme gelen Berk Atan, Gönül Dağı'nın yeni bölümünün yayınlanmasıyla günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Berk Atan hakkında araştırma yapanlarda annesi Hülya Atan'ı görünce gözlerine inanaması. Hülya Atan güzelliğiyle modellere taş çıkarttı. İşte başta Berk Atan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.
17.12.2022 10:35 - Son Güncelleme: 17.12.2022 10:35
Başrollerini Gülsim Ali ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Berk Atan, oyunculuk performansının yanı sıra, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Hakkında araştırma yapanlar annesi Hülya Hanım'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Hülya Atan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.