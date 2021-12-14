Masterchef’ten Görkem’in ablası bakın kim çıktı! Esra Demiral yarışmadan yarışmaya geziyor şimdi de...

MasterChef'te eleme potasında olan üç isim; Görkem, Eren ve Mert, iki aşamalı turda mücadele verdi. Yarışmacılar ilk turda sarımsak ürünü ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Oyunun ardından jüri tabakları oyladı. İkinci turda üç yarışmacı da Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmak için mutfağa girdi. İlk tur sonunda jüriden, Mert 21, Eren 18, Görkem ise 17 puan aldı. İkinci tur sonunda Mert 39, Eren 41 ve Görkem de 32 olarak yarışmayı tamamladı. Elenen isim ise Görkem oldu.