Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

Nergis Öztürk'ün 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu ile birleştirdiğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Yaman adında bir de oğlu olan Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün oyuncu eşi...