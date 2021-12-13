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Haberler Magazin Yargı'nın avukat Seda'sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk'ün eşi ve oğlu...

Yargı'nın avukat Seda'sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk'ün eşi ve oğlu...

Yargı'nın avukat Seda'sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda dahil olan oyuncu Nergis Öztürk sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi de çok ünlü bir isim. İşte 2014 yılında dünyaevine girdiği ünlü oyuncudan bir de Yaman adında erkek evlada sahip olan Nergis Öztürk başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

13.12.2021 09:13 - Son Güncelleme: 13.12.2021 09:19
Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

Yargı'nın avukat Seda'sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda dahil olan oyuncu Nergis Öztürk sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

Nergis Öztürk'ün 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu ile birleştirdiğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Yaman adında bir de oğlu olan Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün oyuncu eşi...

Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya geldi. Annesi Öğretmen babası ise Elektrik Teknisyeni olan Nergis Öztürk aslen Ordu'lu.

Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

UĞUR ASLAN VE EŞİ SEMA ERGENEKON

Yargı’nın avukat Seda’sının eşi bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! İşte Nergis Öztürk’ün eşi ve oğlu...

EŞİ SENARİST ÇIKTI

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan geçtiğimiz haftalarda dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'un Yargı'yı izlerken duygulandığı anları paylaştı.

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